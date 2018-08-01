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Rize'de çay tarlasında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Rize'de çay tarlasında ceset bulundu

RİZE (AA) - Rize'de çay tarlasında ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köyünde Hasan Öksüz, oğlu tarafından çay tarlasında hareketsiz vaziyette bulundu.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Öksüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağ bacak kısmında mermi girişi bulunan Öksüzün cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen A.Ö'nün (38), yakalanması için çalışma başlatıldı.

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