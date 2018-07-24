Rize'de cinsel taciz iddiası

RİZE (AA) - Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Deniz ve Kuyumcular caddesinde bir kişinin çevredeki kadınları taciz ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgedeki kadınları ve küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini belirledikleri A.K'yi (68) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum