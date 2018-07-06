Rize'de çocuk istismarına tepkiler

RİZE (AA) - Rize'de, Çaykur Rizespor taraftarlarının oluşturduğu bir grup, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanan "Mekansızlar Grubu" adlı taraftar topluluğuna, kucağında çocuklarıyla gelen bazı anneler de destek verdi.

Burada grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Toprak, hiç bir sözcüğün acıyı dindirmeyeceğinin farkında olduklarını söyledi.

Bazı çocuk istismarcıları yüzünden sokakta çocukları sevemez olduklarını ifade eden Toprak, "Ankara ve Ağrı'da yaşanan bu iki çocuk istismarının insanlıkla hiçbir ilgisi olamaz. Çocuklarımıza yönelik ihmal ve istismar sadece ailenin değil toplumsal bir meseledir. Çocuklarımızın korunması için hepimiz üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekiyor." dedi.

Grup, "Çocuklara uzanan eller kırılsın" sloganı attıktan sonra dağıldı.

