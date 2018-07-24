Rize'de dereye düşen kişi ağır yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de, dengesini kaybederek dereye yuvarlanan kişi ağır yaralandı.
Akif Manevracı (30), Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Ilıcalar mevkisinde, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dereye yuvarlandı.
Aynı bölgede çalışma yapan kepçe operatörü, durumu fark ederek yetkililere bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, sedyeye iple bağladıkları Manevracı'yı vatandaşların da yardımıyla yamaçtan yola taşıdı.
Sara hastası olduğu öğrenilen Akif Manevracı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Manevracı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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