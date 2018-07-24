Rize'de dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

RİZE (AA) - Rize'de yamaçtan dereye düşen kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akif Manevracı (30) Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Ilıcalar mevkisinde dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dereye düştü.
Aynı bölgede çalışan kepçe operatörünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla Manevracı'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Sara hastası olduğu öğrenilen Akif Manevracı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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