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Rize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

RİZE'nin Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğal gaz boru hattı geçirildiğini belirten vatandaşlar, çalışmaya tepki gösterdi.

Rize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepki

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğal gaz boru hattı geçirildiğini belirten vatandaşlar, çalışmaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çalışma durduruldu.
Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerine götürülecek doğal gaz için boru hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Akarsu köyünde kendilerinden habersiz arazilerinden doğal gaz boru hattı geçirildiğini belirten vatandaşlar çalışmaya tepki gösterdi. Kazı yapılan alana gelen köylüler, çalışanlarla tartıştı. Vatandaşların tepkileri üzerine çalışma durduruldu.
Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, köyün içinden doğal gaz boru hattının geçirildiğini belirterek, bu çalışmadan haberdar edilmediklerini söyledi. Dinç, "Tamamen arsalarımız, yollarımız ve evlerimiz bozulacak. Alternatif var. Güneysu yolu üzerinden yol kenarından gidilebilir. Maalesef bu geçişi evlerimizin dibinden alarak hiç kimseye de haber vermiyorlar. Muhtar olarak benim haberim yok, arazi sahibin haberi yok. Müteahhit arazilerimize şerit çekmeye başladı. Kendi kafasına göre hareket ediyorlar, bu nasıl bir sistemdir. Biz şaşırdık. Kamulaştırılmış, istimlak yapılmış, bizim haberimiz yok. 'Jandarma ile gireriz biz buradan geçeriz' diyerek bir de bize çıkışıyorlar. Biz de buna karşı geliyoruz. Vatandaşımız bu doğal gaz borularını araziye sokmak istemiyor" dedi.
'KOMŞUM, ARAZİNE ŞERİT ÇEKİYORLAR DİYE ARADI'
Sabah evden çıkıp cenazeye gittiğini ifade eden Şaban Dinç de, "Yoldayken bir komşum beni arayarak arazimde şeritler çekildiğini söyledi. Geldim baktım arazi karışmış. Çalışan ekibe 'siz ne yapıyorsunuz' diye tepki verdim. 'Siz kimin arazisindesiniz?' dedim. 'Harita çiziyoruz' dediler. 'Kimin arazisindesiniz?' soruma 'senin arazindeyiz' dediler. 'Ne yapıyorsunuz, kime sordunuz?' deyince, 'doğal gaz hattı döşüyoruz, iznimiz var' dediler. 'Benim haberim yok' diyerek ekibi gönderdim, ardından da oluşturdukları şeritleri koparıp attım" diye konuştu.
'BİZ DEVLETİN PROJESİNE KARŞI DEĞİLİZ'
Vatandaşın arazilerinin doğal gaz hattı ile parçalanacağını belirten Adem Kambur ise "Evimin hemen dibinden bu hat geçecek. Beni bombanın üzerine koyacaklar. Babamın, geçmişimizin mezarlıklarını kaldıracaklar. Benim gibi birçok komşumuz da aynı durumda. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Gelsinler köyümüze anlatsılar, biz o zaman bu hattı buradan geçirelim. Biz devletin projesine karşı değiliz" diyerek tepkisini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Rize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepkiRize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepkiRize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepkiRize'de doğal gaz boru hattı arazilerinden geçen köylülerden tepki

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