Rize’de ’Dünya Su Günü Paneli’ düzenlendi

Rize Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından organize edilen "Dünya Su Günü Paneli" İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panel başlamadan önce “Damladan Deryaya” konulu resim sergisi Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve misafirler tarafından gezildi.

Başbakanlık Başdanışmanı Akça modöratörlüğünde başlayan panel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, Doç. Dr. Ali Kumaş, Öğretim Üyesi Dr. Ali Güvenoğlu ve Sualtı Görüntüleme Yönetmeni