Rize'de Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı

RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili, "İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var." dedi.

Bakanlık bünyesinde ortaöğretim, dini öğretim ile mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüklerinin olduğunun altını çizen Tekin, "Üç genel müdürlüğün üçünden de hem sınavla hem de sınavsız öğrenci alan okul listesi sunacağız, sunmak durumundayız. Okullarımız arasında herhangi bir ayrım gözetmediğimizi deklere edilmesi için bu bizim için önemliydi. Biz bunu yaptık. İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var. Bizde ortaöğretim bu şekilde örgütlenmiş." dedi.

Eleştirenlerin sormadan niyet okuduğunu savunan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı sanki rastgele bir sürecin içerisindeymiş gibi değerlendiriliyor. Bu böyle değil. Sağlıklı verilere dayanan, saha araştırmalarına dayanan bir bölünme, tasnif." dedi.

Anadolu liselerinin merkezi sınavla öğrenci alacağı için ve Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin tercih edebilmesi nedeniyle öncelikli olarak pansiyonu olan okulları tercih ettiklerinin altını çizen Tekin, "Okulun pansiyonu yoksa merkezi sınavla öğrenci alan okulların arasında saymamızın hiçbir faydası yoktur. 'Türkiye'nin başka tarafından tercih edemeyecekse sistem kendi içinde çelişki üretir.' dedik. Türkiye'nin her tarafından bir okulun tercih edilmesinin birinci koşulu pansiyonunun olmasıdır. Eğer konaklama imkanı sunamıyorsak o okulun Türkiye'nin her tarafından tercih edilmesinin hiçbir anlamı yoktur." diye konuştu.