Rize'de Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı

RİZE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili, "İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var." dedi. Tekin, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim-öğretim Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitim öğretiminin büyük bölümünü Rize'de yaptığını ve Rize'nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Müfredat değişikliği nedeniyle öğrencilerin aksaklık yaşamaması için yoğun çalışma yürüteceklerine değinen Tekin, yaz aylarının yoğun bir gündemi olacağını kaydetti. Tekin, ortaöğretime geçiş sisteminin son bir haftadır çok tartışıldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Gazeteler yazıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı hala açıklamadı. Sınavın içeriği ile ilgili bilgi vermedi. Halbuki kasım ayına geri gidin. 'Nisan ayı içerisinde sınavla öğrenci alacak okul listesi ve öğrenci kılavuzumuz yayınlanacak.' demiştik. Hukuki gerekçeleri de var. Aslında ocak ayında hazırlanmış bir kılavuzdan bahsediyoruz ama prosedür ve hukuki açıdan yapmamız gereken buydu. Şimdi de başka bir şeyi eleştiriyorlar. Diyorlar ki, 'Milli Eğitim Bakanlığı hala yerleştirme ile ilgili kılavuzu açıklamadı.' Biz bunun için ne söylemiştik? 'Haziran ayında okullar kapandığında yani yaptığımız sınavın sonuçlarını açıkladığımızda yerleştirmeye ilişkin hem sınavsız hem sınavlı yerleştirmeye ilişkin kılavuzumuzu da haziran ayının ortalarında yayınlayacağız.' dedik."

Medyanın halen yapılan açıklamalara rağmen eleştirel sorular yönelttiğini ifade eden Tekin, "Bizi başkalarının yönetmesine izin vermeyeceğiz. Biz kendi tarzımızı kendimiz oluşturuyoruz. Bu eskiden de böyleydi. Sınavın sonucu açıklanmadan yerleştirmeyle ilgili usul ve esaslar açıklanmaz. Sınav sonuçlarını deklare ettiğimizde hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan okullara ilişkin yerleştirmemizi yapacağız." ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde yıllardır faaliyet gösteren bir okulun listede olmadığı, yeni açılan bir okulun ise listede yer aldığı için eleştirildiğini belirten Tekin, "Kaç puanla alan okul yok, şu kadar puanla öğrenci alan meslek lisesi listenin içinde yer almış. Bu ve buna benzer eleştirilerin tamamı hariçten gazel okuyan bakanlığı kendi manipülatif yönlendirmeleri ile yönetmeye çalışan insanların ürettiği şeylerdir. Biz ilkesel olarak kendi ilkelerimizi koyduk. Bu ilkelere göre listelerimizi oluşturduk." şeklinde konuştu. Bakanlık bünyesinde ortaöğretim, dini öğretim ile mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüklerinin olduğunun altını çizen Tekin, "Üç genel müdürlüğün üçünden de hem sınavla hem de sınavsız öğrenci alan okul listesi sunacağız, sunmak durumundayız. Okullarımız arasında herhangi bir ayrım gözetmediğimizi deklere edilmesi için bu bizim için önemliydi. Biz bunu yaptık. İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var. Bizde ortaöğretim bu şekilde örgütlenmiş." dedi.

Dünyada temel eğitimden ortaöğretime geçişte çok farklı modellerin olduğunu kaydeden Tekin, şöyle devam etti: "Tamamen sınavsız geçen ülkeler var. Bütün okulların sınavla yerleştirildiği ülkeler var. Ortalama yüzde 5-15 okulu sınavlı tanımlayıp geriye kalanları sınavsız tanımlayan ülkeler var. 2013 yılından itibaren kademeli olarak bir program gerçekleştirdik. TEOG uygulaması başladı ve birinci aşama sonlandırıldı. Şimdi ikinci aşamadayız. Okullarımızın yaklaşık yüzde 90'ı sınavsız öğrenci alacak, yaklaşık yüzde 10'u sınavla öğrenci alacak. Okul yönetimi ve rehber öğretmenlerimizin yönlendirmesi ile öğrencilerimiz liselere geçiş ilgi yetenek ve başarılarına göre liselere geçiş başlamış olacak. Biz şu anda okullarımızın yüzde 10'unu sınavla yüzde 90'ını sınavsız öğrenci alacak bir şekilde tasnif ettik. Bu tasnifi yaparken TEOG dediğimiz süreçte öğrencilerin ilk beş tercihlerine bakarak kendi içinde kategorize ettik. Yaklaşık olarak öğrencilerimizin yüzde 62'si ilk beş tercihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okulları tercih etmiş. Yüzde 22'si Din Öğretim Genel Müdürlüğünü, yüzde 18'i de mesleki teknik eğitimi tercih etmiş. Bu bizim için veri. Biz yüzde 10'u tanımlarken bu veriye göre hareket ettik. Şu anda da yüzde 62'nin üzerinde bir oran Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarımıza ayrıldı. Yüzde 20'nin üzerinde din öğretim, kalan kısımda mesleki teknik eğitim kurumlarına ayrıldı. Bunun bir karşılığı ve anlamı var. Öyle rastgele ezberden yaptığımız birşey değil."