Rize'de elektrik akımına kapılan genç kız öldü

RİZE (AA) - Rize'de elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde ilkel teleferikle malzeme çeken Ayşe Kork (20), elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kork, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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