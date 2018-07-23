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Rize'de gece taşkın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

RİZE’nin Kalkandere ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde taşkın tatbikatı düzenledi.

Rize'de gece taşkın tatbikatı

Fatih TURAN/KALKANDERE(Rize),(DHA)- RİZE’nin Kalkandere ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde taşkın tatbikatı düzenledi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, derede senaryo gereği oluşturulan suni taşkın, iş makineleri ve ekiplerin müdahalesiyle önlendi.
DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü, ülkenin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de aşırı yağışların neden olduğu taşkınlara müdahale etmek için tatbikat düzenledi. Bölgede kriz masası da oluşturulan tatbikatta, dere yatağında senaryo gereği suni taşkın oluşturuldu. Taşkın alarmının verilmesi ile birlikte, bölge müdürlüğü bünyesinde görevli yaklaşık 50 personel, 20 adet iş makinesi ve arazi aracı harekete geçti. Tatbikatta, harekete geçen müdahale ekipleri ve iş makineleri, organize şekilde intikal ettikleri taşkına müdahalede bulundu. Suni taşkın, iş makineleri ile önlenmeye çalışılırken, can simidi ve insan zinciri gibi kurtarma yöntemleri de kullanılarak derede mahsur kalan kişi, suni olarak yükseltilen sudan başarı ile çıkarıldı. Ayrıca ilk yardım, taşkın sınırı haritalama, debi belirleme, su tahliyesi ve taş seddeleme çalışmaları ile tatbikat sona erdi.
‘EĞİTİCİ TATBİKAT ÇALIŞMALARI SÜRECEK’
DSİ 22'nci Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin meteorolojik, topoğrafik ve jeolojik nedenlerle taşkınlara çok müsait bir bölge olduğunu belirterek, gerek kurumsal gerekse insani sorumluluk bilinciyle can ve mal kayıplarının azaltılması adına bu tür eğitici tatbikat çalışmalarının süreceğini ifade etti. Taşkın Tatbikatı Koordinatörü DSİ 22'nci Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Emre Akçalı da, bölgede çoğu zaman gece saatlerinde de taşkınlar yaşandığını anımsatarak, tatbikat sayesinde olası taşkın ile beklenmeyen durumlar karşısında ekiplerinin tecrübe kazanıldığını kaydetti.

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Rize'de gece taşkın tatbikatıRize'de gece taşkın tatbikatıRize'de gece taşkın tatbikatı

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