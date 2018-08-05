Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesi

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde, okunan mevlitin ardından ikram edilen yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 12'si çocuk 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, İyidere ilçesine bağlı Denizgören köyünde, mevlit okutan bir vatandaş, evine gelen köylülere mevlitin ardından yemek ikram etti.
Yemeğin ardından evlerine giden köylülerde, bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı görüldü.
Rize devlet Hastanesine başvuran 12'si çocuk 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Hastaneden 28 kişi taburcu olurken, 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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