Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesi

RİZE (AA) - Rize'de 15'i çocuk 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kanbursırt Mahallesi'nde bir yakınının vefatının ardından mevlit okutan kişi, konuklarına yemek ikram etti.
Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Rize Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15'i çocuk 33 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken, 7'si çocuk 17 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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