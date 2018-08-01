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Rize’de heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi.

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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