Rize’de heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (3)

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
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