Rize'de hortum

RİZE (AA) - Karadeniz'de Rize açıklarında hortum meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın sona ermesinin ardından, il merkezi sahilinden yaklaşık 50 metre açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Denizde yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, bazı vatandaşlarda endişe yaratırken kimileri cep telefonuyla hortumu kaydetti.

