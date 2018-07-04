Rize'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
C.Ç. yönetimindeki 53 AAE 106 plakalı kamyonet, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Kadem Buse Kuran'a çarptı.
Kazada, Kadem Buse Kuran olay yerinde hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.
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