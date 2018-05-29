Rize'de kaybolan yaşlı kadın bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki yaşlı kadın bulundu.
İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü Babik mevkisindeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Havva Yılbaşı, AFAD, jandarma ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü ekiplerinin yaklaşık 17 saatlik arama çalışmasının ardından Çukurlu Hoca Babik mevkisinde bulundu.
Herhangi bir sorunu bulunmayan Yılbaşı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Engelli çocuğuyla yaşayan 75 yaşındaki Havva Yılbaşı, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmemiş, ağır depresyon ilaçları da kullandığı kaydedilen yaşlı kadının yakınlarının jandarmaya ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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