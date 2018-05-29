HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rize'de kaybolan yaşlı kadın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Rize'de kaybolan yaşlı kadın bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki yaşlı kadın bulundu.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü Babik mevkisindeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Havva Yılbaşı, AFAD, jandarma ve Çayeli Doğa Sporları Kulübü ekiplerinin yaklaşık 17 saatlik arama çalışmasının ardından Çukurlu Hoca Babik mevkisinde bulundu.

Herhangi bir sorunu bulunmayan Yılbaşı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engelli çocuğuyla yaşayan 75 yaşındaki Havva Yılbaşı, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmemiş, ağır depresyon ilaçları da kullandığı kaydedilen yaşlı kadının yakınlarının jandarmaya ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftarHakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar
Kazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda törenKazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışması kayıp kadın Rize

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.