Rize'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü Babik mevkisinde engelli çocuğuyla yaşayan 75 yaşındaki Havva Yılbaşı, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Ağır depresyon ilaçları da kullandığı kaydedilen yaşlı kadını arayan yakınları sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşu ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, Yılbaşı'nı son kez bir taksicinin bölgeye bıraktığı öğrenildi.
Ormanlık alanda yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çalışmayı bölgedeki derede yoğunlaştırdı.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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