Rize'de otel odasında Hint keneviri ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde otel odasında iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

İlçedeki bir apart otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Aramada, 29 saksı içerisine ekim yapılmış 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Odada uyuşturucu için havalandırma, damıtma, ısıtma, sıvı gübre, nem ve ısı ölçer, florasan lamba ve benzeri düzenek de bulundu.

Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

