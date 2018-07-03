Rize'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Demirkapı köyü mevkisinde, Mehmet Keleş yönetimindeki 53 AU 193 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tevfik E'nin kullandığı 08 K 1324 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Keleş ile otomobilde bulunan Ercan Dilmaç, Abdrurrahman Dursun ve Mehmet Metan Keleş yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdurrahman Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum