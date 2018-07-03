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Rize'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Rize'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Demirkapı köyü mevkisinde, Mehmet Keleş yönetimindeki 53 AU 193 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tevfik E'nin kullandığı 08 K 1324 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Keleş ile otomobilde bulunan Ercan Dilmaç, Abdrurrahman Dursun ve Mehmet Metan Keleş yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdurrahman Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Rize trafik kazası

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