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Rize'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolu'nda refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Gür (50) idaresindeki 06 AB 0630 plakalı otomobil, Derepazarı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda refüje çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zehra (41) ve kızı Çağla Gür (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Gür, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Refüj Rize trafik kazası

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