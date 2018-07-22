Rize'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rabia Çırak yönetimindeki 06 BEV 941 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yemişli köyü mevkisinde takla attı.

Kazada, sürücü Çırak ile otomobildeki Metin Çırak, Umut Altay, Hatice Çırak ve Gülçin Mutlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Metin Çırak ve Umut Altay Kaçkar Devlet Hastanesine, Rabia Çırak, Hatice Çırak ve Gülçin Mutlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rabia Çırak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

