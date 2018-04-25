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Rize'de sahte tiyatro bileti ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

RİZE'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde boş salonla karşılaştı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde boş salonla karşılaştı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler tepkilerini dile getirerek salondan ayrıldı.

Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu. Satın aldıkları ve üzerinde 'Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz' yazılı biletlerle İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar böyle bir tiyatro oyunu olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine 'Dolandırıldık mı?' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

Kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını ve çocuğu ile tiyatroya geldiğini anlatan Ayşe Yazıcı, “Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince bende hassas davranarak 2 bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık 'ilk bizden mi başladılar' diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, bizde geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar" dedi.

Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu ise “Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü.” diye konuştu.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı da gelenlere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Burada herhangi bir tiyatro gösterisi yok. Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre 4 seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik 400 bilet satıldığını düşünürsek bin 600 bilet eder. Bu kadar insana bilet satıldı. İnsanların manevi duyguları ile oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım.”

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