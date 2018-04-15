HABER

Rize'de 'saklı şelale' turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

RİZE’nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde yer alan, yolu olmadığı için bugüne kadar saklı kalan şelalenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde yer alan, yolu olmadığı için bugüne kadar saklı kalan şelalenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 1 kilometrelik patika yoldan yürünerek, ulaşılan, 35 metre yüksekten dökülen Hemşin Şelalesi, gelecek ay yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ve yolunun olmaması nedeniyle bugüne kadar saklı kalan Hemşin Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce çevresinde başka şelalelerin de yer aldığı bölge, 'Akyamaç Şelaleleri' adıyla tabiat parkı ilan edildi. 50 hektarlık alan için 'Uzun Devreli Gelişim Planı' hazırlanan bölgede, şelaleye inen 1 kilometre uzunluğunda patika yol yapıldı. Küp taşla kaplanan ahşap korkuluk ile köprülerin yer aldığı, yüzde 5 eğimli yolla ulaşılan şelale yakınına ziyaretçiler için restoran inşa edildi. 35 metre yüksekten dökülen şelale, projenin tamamlanmasıyla mayıs ayının sonunda yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ilçelerindeki 'saklı cennet'in gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, "Muhteşem doğa ve vadinin içinde güzel bir eser kazandık. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz. Bu vadiler, gerçekten çok bakir ve bozulmamış. Biz, bu vadileri elimizden geldiğince koruyup, kollamaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Bekar, projeyi hayata geçiren Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ile projeyi yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

<img alt="NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2410950/2410950-148x74.jpg">NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.