Rize'de sel: 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı (3) 

YOLLAR ÇÖKTÜ, KAMYONET TOPRAĞA SAPLANDI
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Handağı köyünde, şiddetli yağışlar sonucu heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı çay bahçelerinde hasar oluştu. Bazı yollarda çökme meydana gelirken, kamyonet, ters dönerek, toprağa saplandı. Çöken yollar nedeniyle Handağı köyünün yolu ulaşıma kapandı.
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