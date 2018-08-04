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Rize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

RİZE'de önceki gün, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktı

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE (DHA) - RİZE'de önceki gün, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre, 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında alt yapı hasarları oluştu.
Rize'de önceki gün 24 saatte metrekareye 100 kilogram dolayında yağış düştü. Bu yağışın 74 kilogramı ise 2 saat içerisinde yağdı. Şiddetli yağışla birlikte merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı köy ve mahalle yolları ile tıkanan dere yataklarını açmak için çalışma başlattı. Sel sularının çekildiği bölgede AFAD ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
EN BÜYÜK HASAR ALT YAPIDA
Bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Buna göre sel ve heyelanlarda 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında hasarlar oluştu. Elektrik, telefon ve içme suyu hatları ile tarım arazileri de heyelanlarda hasar gördü. Sel baskını sonucu Çaykur'a ait çay fabrikasının üretim dışı kaldığı bölgede 60 dolayında evin zemin ve bodrum katları çamur ve balçıkla kaplandı. Hasarın en fazla köy ve mahalleler ile şehir merkezlerinde alt yapıda yaşandığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağdur olan vatandaşlara ödeme yapılacağı belirtildi.
RİZE VALİSİ: BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM, ÇOK KORKTUM
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, sel ve heyelanlarla ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Rize'de çok şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelanlar oluştuğunu belirten Vali Bektaş, "Öyle bir yağmur yağdı ki ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. korktum, acaba bir yere bir şey oldu mu diye. Yağmurlar bölgesel ve çok şiddetli oluyor. Yağan bölgeye göre de afete dönüşebiliyor. Son olay kendi çapında bir afetti. Çok şükür can ve mala çok ciddi bir zarar gelmedi" dedi.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Bektaş, "Bazı evlerde sorunlar var. Yüksek kodlardaki yerleşim yerlerinde alt yapıda sorunlar oluştu. Menfezler, yollar ve alt yapılarda hasarlar var. Çok şükür vatandaşa mağduriyet yaşatmadan derelerin yollarında akışı sağlanarak olay atlatıldı. Umarız daha kötüsünü yaşamayız. Ancak alt yapıda büyük hasarlar var." diye konuştu.

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Rize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktıRize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktıRize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktıRize'de sel ve heyelan hasarı ortaya çıktı

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