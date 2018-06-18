Rize'de şelale taştı, yol kapandı

RİZE, (DHA)- RİZE'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış Çayeli ve Güneysu ilçelerinde etkili oluyor. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde, yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Güneysu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Başköy köyünde menfezler tıkandı, yağmur suları yola taştı. İlçe Özel İdare ekipleri tıkanan menfezlere müdahale etti. VALİLİKTEN UYARI Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; metre kareye 21-50 kilogram yağış beklendiği belirtilerek gece geç saatlere kadar devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!
Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum