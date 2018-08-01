RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan ve bugün öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü otoparkı ile Çamlıbel ve Paşakuyu Mahallesindeki bazı dükkanların zemin katlarını su bastı.

Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu'nda su birikintileri oluşturdu. Su baskınları ve yağmurun getirdiği rüsubat nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Güney Çevre Yolu'nda, belediye ve Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ayrıca su basan dükkanların temizlenmesi için belediye ekipleri ve vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi okullar bölgesinde bulunan birçok esnaf, yolun yapımının gecikmesine tepki göstererek yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Vatandaşlar, her yağmurda tehlike yaşadıklarını, yağmur suyu kanallarının yetersiz kaldığını söyledi.



