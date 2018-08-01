HABER

Rize'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin zemin katlarını ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü otoparkını su bastı

Rize'de şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan ve bugün öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü otoparkı ile Çamlıbel ve Paşakuyu Mahallesindeki bazı dükkanların zemin katlarını su bastı.

Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu'nda su birikintileri oluşturdu. Su baskınları ve yağmurun getirdiği rüsubat nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Güney Çevre Yolu'nda, belediye ve Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ayrıca su basan dükkanların temizlenmesi için belediye ekipleri ve vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi okullar bölgesinde bulunan birçok esnaf, yolun yapımının gecikmesine tepki göstererek yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Vatandaşlar, her yağmurda tehlike yaşadıklarını, yağmur suyu kanallarının yetersiz kaldığını söyledi.

Rize'de şiddetli yağış

Rize'de şiddetli yağış

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kameradaKüçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada
Malkoç: Çocuk teslimiyle ilgili sıkıntının çalışmaların ardından düzelmesini umuyorumMalkoç: Çocuk teslimiyle ilgili sıkıntının çalışmaların ardından düzelmesini umuyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şiddetli yağış Rize

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Diğer Haberler
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.