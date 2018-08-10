Rize'de şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı.
Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.
- Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçeleri de yağıştan etkilendi
Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.
Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir otomobilde mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Ardeşen'in Armağan köyünde ise bazı vatandaşlar şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.
Bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Transparanda sınır tanımadı!
Dünya yansa umurunda değil! 'Babamın ne kadar parası var bilmiyorum'
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum