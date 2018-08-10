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Rize'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 02:49 | Son Güncelleme

Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Heyelan ve su baskınları bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasara neden oldu

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı.

Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.

- Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçeleri de yağıştan etkilendi

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir otomobilde mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Ardeşen'in Armağan köyünde ise bazı vatandaşlar şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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heyelan Rize şiddetli yağış

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