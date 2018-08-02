Rize'de şiddetli yağış ve taşkın riski uyarısı

RİZE (AA) - Rize'de gün içinde şiddetli yağışın devam edeceği bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, kentte son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen görüntüler dikkate alındığında ilerleyen saatlerde Rize merkez ile Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu ve riskin akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önem arz ettiği kaydedildi.
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