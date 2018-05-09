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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Rize'de silahlı kavga: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Arap Mahallesi'nde Hasan Yenigün ile arkadaşı V.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, silahla Yenigün'e ateş etti.

Kafasından yaralanan Yenigün, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan V.B'yi yakalamak için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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Hasan Yenigün öldü Rize Silahlı kavga

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