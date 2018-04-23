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Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özkan Demirci'ye, Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde, otomobilindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Özkan Demirci öldürüldü Rize silahlı saldırı

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