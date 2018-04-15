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Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi verildi.Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Ordu’dan gelen Oryantiring eğitmenleri Bahri Gümüşkaya ve Ali Çelik tarafından Rize Umke ekibine 12-13 Nisan 2018 tarihleri arasında “Oryantiring, Harita ve Pusula kullanımı” eğitimi verildi.Söz konusu eğitim; İlimizde özellikle dağ ve doğa faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde ve çoğunlukla yaz mevsiminde yaşanan kayıp vakalarına müdahale noktasında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.Eğitimin ilk gününün 1.

Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi verildi.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Ordu’dan gelen Oryantiring eğitmenleri Bahri Gümüşkaya ve Ali Çelik tarafından Rize Umke ekibine 12-13 Nisan 2018 tarihleri arasında “Oryantiring, Harita ve Pusula kullanımı” eğitimi verildi.
Söz konusu eğitim; İlimizde özellikle dağ ve doğa faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde ve çoğunlukla yaz mevsiminde yaşanan kayıp vakalarına müdahale noktasında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.
Eğitimin ilk gününün 1. oturumunda genel ve teorik bilgilerle oryantiring, harita okuma ve pusula kullanımı eğitimi verildi. İkinci oturumda ise Ahmet Mesut Yılmaz sahil Parkında ekibin tamamının katıldığı uygulamalı oryantiring faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet sonunda tüm Umke Ekibinin etkinliği başarıyla tamamladığı eğitmenlerce belirtildi.
İkinci günün 1. oturumu için sabah Handüzü yaylasına gidildi. Burada yön kavramını pekiştirici Traves Oryantiring çalışması yapıldı. İkinci oturumda ise önce pusula kullanımı konusu tekrarlanarak, pusula ile dereceli yön tayini eğitimi yapıldı. Daha sonra ekipler verilen koordinatlar doğrultusunda yaralı-kazazede bulma ve müdahale uygulaması faaliyetine katıldı. Plan dahilinde yerleştirilen kazazedeye ulaşarak müdahaleyi gerçekleştirip, sedye ile belirlenen noktaya taşıyarak eğitim faaliyetini tamamladılar.
Eğitim sonunda eğitmenler tüm ekip personellerinin eğitimi başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

Rize’de UMKE personeline ‘Oryantiring, harita ve pusula kullanımı’ eğitimi

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