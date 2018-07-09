Rize'de vatandaşlar imar barışı için sıraya girdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, kentteki yayla ve mera alanındaki binlerce yapı sahibin Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanacağını söyledi. Kentte şu anda kadar 2 bini aşkın başvurunun alındığını belirten Bebek, "Vatandaşlarımızın imar barışı konusunda başvuruları oldukça fazla. Şu ana dek bin 782 konut, 240 adet ticari bina, 100 adet ise tarımsal amaçlı yapı için başvuru alındı" dedi.

Türkiye genelinde getirilen ‘İmar Barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiblerini harekete geçirdi. Rize’de de vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. İmar barışı kapsamında başvuruların son müracaat tarihi 31 Ekim 2018 olarak açıklanırken bu başvurular için ruhsatsız yapının 21 Aralık 2017 tarihinde yapılmış olması gerekiyor.

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Doğu Karadeniz’de ve Rize deki yaylaların çoğu mera veya orman vasıflı alanlar olduğunu belirtti.