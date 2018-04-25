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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak Çanakkale Savaşları’nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak Çanakkale Savaşları’nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri için Rize’de de anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
Rize’de gerçekleştirilen yürüyüş programı sabah saat 04.20’de Sahil Camii’nde Sabah Namazı’nın kılınması ile başladı. Namaza müteakip Rize İl Müftülüğü tarafından Çanakkale konulu vaazda bulunuldu, vaazın ardından katılımcılara Rize Gençlik Merkezi tarafından “Yarma Çorbası ” ikramı yapıldı.
Program doğrultusunda 10.00’da Sahil Camii önünden protokol ve yüzlerce gencin katılımı ile başlayan “Vefa Yürüyüşü” Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. Programın öğlenden sonraki bölümünde Rize Gençlik Merkezi üyesi gençler İslampaşa Portakallık Cami yanında bulunan şehitliği ziyaret ederek Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile şehitleri yad ettiler.
57. Alay Vefa Yürüyüşü programına Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, Rize İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı, İl Müftüsü İsmail Yalçın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, okul idarecileri, STK temsilcileri ve yüzlerce genç katıldı.

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize’de Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi
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