Rize'de vinç devrildi: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde TOKİ inşaatında devrilen vincin altında kalan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, B.A.E'nin kullandığı 53 AU 545 plakalı vinç, inşaat alanına demir taşıdığı sırada devrildi.
Şantiyede demir bağlayan inşaat işçisi Aslan Atalay (26) vincin altında kaldı. Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Vinç operatörü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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