Rize'de yağış etkili oldu: yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı

RİZE'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin -Karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgelerde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Rize'de gece şiddetli yağış etkili oldu, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerindeki sel ve heyelanlar meydana geldi. Çamlıhemşin-Ardeşen Karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede 15 köy yolu da heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------
-Kapalı karayolu detayları
-Yol çma çalışmaları
-Ekiplerin mahsur kalanları kurtarması
Haber-Kamera: Adem AKATİN / RİZE DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Transparanda sınır tanımadı!
Dünya yansa umurunda değil! 'Babamın ne kadar parası var bilmiyorum'
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum