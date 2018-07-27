Rize'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de bir kişinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmut S'nin ölü bulunması ve M.Y'nin yaralanması ile 3 yaralama, dolandırıcılık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayına karıştığı iddiasıyla aranan Selim M'nin Örnek köyünde olduğu belirlendi.

Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda zanlı, saklandığı karyolanın altında yakalandı.

Yapılan aramada kasten öldürmeye teşebbüs olayında kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

