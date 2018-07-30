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Rize'de "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Rize'de "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Çayeli ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'ndeki Adalar Köprüsü üzerinde dinlenen Regaip Küçüksarı, kalçasında acı hissetti.

Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde sağ kalçasına mermi isabet ettiği tespit edilen Küçüksarı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi.

Sağlık durumu iyiye giden Küçüksarı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Rize'de son 6 ay içerisinde yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, 8 mala zarar verme olayının gerçekleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
yorgun mermi Rize

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