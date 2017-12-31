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Rize'deki festivalde, 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:00 | Son Güncelleme 45 dakika önce

BAKAN BAK, HAMSİ FESTİVALİ'NE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Bakan Bak, DHA muhabirine yaptığı açıklamada hamsinin bir ara bol olduğunu ancak sonra bulunamadığını belirterek "Hamsi başlangıçta boldu yedik ama sonra soğuk sulara yöneldi. Hamsiyi bu festivalde çağırdık tekrar gelecek. Hamsi, Rizelileri dinler. Burada oynanan horonun ayak sesini duyan hamsi gelecektir" diyerek esprili ifadeler kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberinde Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı ile birlikte önlükleri giyerek hamsi tezgahının başına geçti. 'Vira Bismillah' diyerek hamsileri pişiren Bakan Bak ve beraberindekiler vatandaşlara ikram etti, ardından kendileri tadına baktı. Bakan Bak, hamsinin oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

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