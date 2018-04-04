Rize'deki FETÖ davasında karar

RİZE (AA) - Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada örgüt üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 6 sanığa 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanıklar Adem T, Cihan Ç, Cihan Ç, Günay T, Özcan K, Uğur G. ile avukatları ve yakınları katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı.
Heyet, hükümle birlikte sanıkların tahliyesine karar verdi.
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