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Rize'deki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:08 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

RİZE (AA) - Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Hamza G. ve Pınar E. ile tutuksuz sanık M.Y. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Hamza G. ve Pınar E'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. M.Y. ise suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Heyet, Yargıtay ve istinaf aşamasında sanıkların hükümle tahliyesine karar verdi.

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