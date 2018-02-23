Rize'deki FETÖ/PDY davalarında karar

RİZE (AA) - Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Hamza G. ve Pınar E. ile tutuksuz sanık M.Y. ve avukatları katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Hamza G. ve Pınar E'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. M.Y. ise suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Heyet, Yargıtay ve istinaf aşamasında sanıkların hükümle tahliyesine karar verdi.
Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!
4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası
Canlı yayında yumruklar konuştu!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum