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Rize'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksamalar yaşandı, yaylaya elektrik verilemiyor - Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan Korhan Köklü: "Dönüş yolunda üç arkadaşımız geçtikten sonra bir anda heyelan meydana geldi. Ağaçlar devrilirken biz hızla geçtik"

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesine bağlı Ayder Yaylası'nın yolu, derelerin taşması sonucu trafiğe bir süre kapandı. Karayolları ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri, yolu kontrollü olarak ulaşıma açarken yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış nedeniyle yaylanın enerji hattında da hasar meydana geldi. Çoruh Elektrik ekipleri, nakil hatlarının tamiri için çalışmalarını sürdürürken, gece geç saatlerde yaylaya elektrik verileceği kaydedildi.

Yaylaya ulaşmakta güçlük çeken bazı turistler de geri dönmek zorunda kaldı.

Çamlıhemşin İlçesi Palovit Şelalesi bölgesinde meydana gelen heyelandan son anda kurtulan motorcular da ilçe merkezine inerek konaklayacakları otele yerleşti.

Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan motorcu Korhan Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazindak Yaylası'ndan dönüşe geçtiklerinde, şiddetli yağış bastırınca, kısa yol olan Palovit Şelalesi yolunu kullandıklarını belirtti.

Yağışın ilerlemelerini zorlaştırdığını aktaran Köklü, "Dönüş yolunda üç arkadaşımız geçtikten sonra bir anda heyelan meydana geldi. Ağaçlar devrilirken biz hızla geçtik. Arkadaşlarımızın mahsur kaldığını düşünürken onlar da bizim sele kapıldığımızı düşünmüş. Yol yapım çalışmasındaki kepçe operatöründen yardım isteyerek jandarmayı çağırdık. Telefonun çektiği anda bizi aradılar. Büyük bir tehlike atlattık. Jandarma gelerek yardımcı oldu. Bir motorumuz mahsur kaldı. Yarın yol açma çalışması tamamlanırsa almaya çalışacağız. Herkese çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Yetkililer, vatandaşları yoğun yağış ve toprak kaymalarına karşı uyardı.

Rize'deki şiddetli yağış

- Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksamalar yaşandı, yaylaya elektrik verilemiyor - Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan Korhan Köklü: "Dönüş yolunda üç arkadaşımız geçtikten sonra bir anda heyelan meyda

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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'deki şiddetli yağış
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Anahtar Kelimeler:
Ayder Yaylası heyelan Rize şiddetli yağış

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