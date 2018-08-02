Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, mahsur kalan vatandaşların AFAD, İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünden itibaren devam eden sağanak sonucu bazı dere yataklarında taşkınlar, menfez ve köprülerde tıkanmalar, ayrıca bazı bölgelerde de heyelanlar meydana geldiğini belirtti.

Zarar gören yollarda ulaşımda aksamalar yaşandığına işaret eden Bektaş, "Meydana gelen bu olumsuz koşullar nedeniyle, bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede mahsur kalmıştır.

Mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD, İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bektaş, zarar gören alanlarda hayatın normale dönmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalıştığını ve olayların tümüne müdahale edildiğini aktardı.

Vali Bektaş, bundan sonra bölgede aşırı yağışların devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

