Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan yağışta, 10 ev ile 12 iş yerini su bastığı, 5 otomobilin hasar gördüğü, bir iş makinesinin ise sel sularına kapıldığı belirlendi.

Kentteki AFAD ve jandarma ekipleri, yağışın etkisinin azaltmasının ardından yağışın etkisini gösterdiği bölgelere giderek inceleme başlattı.

Merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 evin tedbir amaçlı boşaltıldığı çalışmalar kapsamında su basan ev, iş yeri ve hasar gören araçlar ile tarım arazilerinde tespitler yapıldı.

Bu tespitler sonucu yapıların alt katlarda bulunan 10 ev ile 12 iş yerini su bastığı, 5 otomobilin hasar gördüğü, bir iş makinesinin ise sel sularına kapıldığı anlaşıldı.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte, tarım arazilerinde oluşan heyelanlara ilişkin öncelikli olarak köy ve mahalle muhtarlarından bilgi alındığı, ekiplerin arazi sahipleri ile görüşerek rapor tutulacağı öğrenildi.

Karayolları, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü çalışmalara özel sektörden kiralanan iş makinesinin de destek verdiği belirtildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı'nın da çalışmaları yerinde takip ettiği kaydedildi.

