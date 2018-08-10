Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili olan yağış dolayısıyla 15 köyde, yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana geldi.
AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede yağışın özellikle Pazar ve Ardeşen ilçesine bağlı köylerde etkili olduğu belirtildi.
Yetkililer, iki ilçeye bağlı toplam 15 köyde yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana geldiğini ifade etti.
Pazar ilçesine bağlı köylerde 5, Ardeşen'in köylerinde ise 6 olmak üzere toplam 11 ev, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.
AFAD uzmanlarından oluşan ekibin, bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.
AFAD ekiplerinin, dünden itibaren bölgedeki vatandaşların yardım talebi üzerine 8 noktada çalışma yaptığı bildirildi.
Öte yandan, DSİ ekipleri iş makineleri yardımıyla derelerde temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
Karayolları ekipleri ise kontrollü olarak ulaşım sağlanan Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ve Ardeşen-Tunca beldesi yolunda temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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