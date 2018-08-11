Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de son bir haftada etkili olan şiddetli yağışın hasar oluşturduğu bölgelerdeki 6 evin boşaltılmasına, 50 evin bulunduğu alanlara da istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağış özellikle merkeze bağlı Muradiye beldesi ve köyleri ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçesine bağlı köylerde etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde 100'ün üzerinde irili ufaklı heyelan meydana geldiği belirlenirken, ilgili kurumlara bağlı ekipler hasar tespiti için sahada çalıştı.

Uzmanlardan oluşan ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler sonucunda, yağışın hasar oluşturduğu bölgelerdeki 6 evin boşaltılmasına, 50 evin bulunduğu alanlara da 31 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Heyelan riski dolayısıyla evlerinden tahliye edilen 10 kişinin ise güvenli yerlere yerleştirildikleri öğrenildi.

Öte yandan, DSİ ekipleri iş makineleri yardımıyla dereleri temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise yamaçtan dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşımın tek şeritten yapıldığı Ardeşen-Çamlıhemşin yolundaki temizlik çalışmasını tamamladı. Bu yolda ulaşım, çift şeritten sağlanmaya başladı.

