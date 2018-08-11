HABER

Rize'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Yağışın hasar oluşturduğu bölgelerdeki 6 evin boşaltılmasına, 50 evin bulunduğu alanlara da istinat duvarı yapılmasına karar verildi

RİZE (AA) - Rize'de son bir haftada etkili olan şiddetli yağışın hasar oluşturduğu bölgelerdeki 6 evin boşaltılmasına, 50 evin bulunduğu alanlara da istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağış özellikle merkeze bağlı Muradiye beldesi ve köyleri ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçesine bağlı köylerde etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde 100'ün üzerinde irili ufaklı heyelan meydana geldiği belirlenirken, ilgili kurumlara bağlı ekipler hasar tespiti için sahada çalıştı.

Uzmanlardan oluşan ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler sonucunda, yağışın hasar oluşturduğu bölgelerdeki 6 evin boşaltılmasına, 50 evin bulunduğu alanlara da 31 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Heyelan riski dolayısıyla evlerinden tahliye edilen 10 kişinin ise güvenli yerlere yerleştirildikleri öğrenildi.

Öte yandan, DSİ ekipleri iş makineleri yardımıyla dereleri temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise yamaçtan dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşımın tek şeritten yapıldığı Ardeşen-Çamlıhemşin yolundaki temizlik çalışmasını tamamladı. Bu yolda ulaşım, çift şeritten sağlanmaya başladı.

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafetiBodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti
Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasar tespit çalışması Rize şiddetli yağış

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.