Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de son bir ay içerisinde aralıklarla etkili olan şiddetli yağışların ardından yapılan incelemelerde 15 evin nakline, 80 ev için istinat duvarı yapılmasına karar verildi.
AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede son bir ay içerisinde merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçesine bağlı köylerde yağışın etkili olduğu ve metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Yetkililer, bölgede AFAD'a bağlı 3, zarar ve ziyan tespiti için defterdarlığa bağlı 1, İl Özel İdaresi ve belediyelere ait 8 ekibin hasar tespiti için çalıştığını, 100'ün üzerinde irili ufaklı noktada heyelan meydana geldiğini ifade etti.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler tarafından 250 vatandaşın talebi değerlendirilirken, 15 evin nakli, 80 konuta da 50 istinat duvarı yapılması kararlaştırıldı. Yetkililer 60 ev için ise güvenlik duvarı yapılıncaya kadar tedbiren buralarda oturulmamasını vatandaşlara bildirdi. Nakline karar verilen ev sahiplerine 18 ay asgari kira ödemesi yapılacak.
Yapılan çalışmalarda, 20 ev ve 10 işyerinin alt katını su bastığı, sel ve heyelanlarda eşya hasarı meydana geldiği, 8 iş makinesi ile 15 aracın sel sularına kapıldığı kaydedildi.
AFAD uzmanlarından oluşan ekibin, bölgede incelemelerini sürdürdüğü, hafta sonuna kadar detaylı çalışmanın tamamlanacağı öğrenildi.
Öte yandan, Karayolları ekiplerinin altyapı çalışmalarını sürdürdüğü, ilk tespitlere göre yaklaşık 40 milyon liralık zararın oluştuğu bildirildi.
Rize'de 400 afet konutunun yapımı için çalışmalar devam ediyor.
Yaşanan afetlerin ardından 1960'lı yıllardan itibaren 2030 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş bulunuyor.
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum