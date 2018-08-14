Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de son bir ay içerisinde aralıklarla etkili olan şiddetli yağışların ardından yapılan incelemelerde 15 evin nakline, 80 ev için istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede son bir ay içerisinde merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçesine bağlı köylerde yağışın etkili olduğu ve metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede AFAD'a bağlı 3, zarar ve ziyan tespiti için defterdarlığa bağlı 1, İl Özel İdaresi ve belediyelere ait 8 ekibin hasar tespiti için çalıştığını, 100'ün üzerinde irili ufaklı noktada heyelan meydana geldiğini ifade etti.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler tarafından 250 vatandaşın talebi değerlendirilirken, 15 evin nakli, 80 konuta da 50 istinat duvarı yapılması kararlaştırıldı. Yetkililer 60 ev için ise güvenlik duvarı yapılıncaya kadar tedbiren buralarda oturulmamasını vatandaşlara bildirdi. Nakline karar verilen ev sahiplerine 18 ay asgari kira ödemesi yapılacak.