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Rize'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Otomobilde bir kişinin silahla öldürülmesi olayına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde, bir kişinin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde üç gün önce Özkan Demirci'nin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için il genelinde yürüttükleri çalışma neticesinde şüphelilerden T.C. ve S.K. Pazar, Ş.K. ve N.H. ise Çayeli ilçesinde özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ise Pazar ilçesinde ormanlık arazide saklandığı yerde ele geçirildi.

Bu kişilerin ifadesi üzerine, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen H.A, R.A, S.G. ve R.G. de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pazar Rize silahlı saldırı

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