HABER

Rize'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Otomobilde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde bir kişinin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Özkan Demirci'nin otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.C, S.K, Ş.K, N.H, H.A, R.A, S.G. ve R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, Ş,K. ve N.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçenin Kirazlık Mahallesi'nde 23 Nisan'da, otomobilindeyken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştıBu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştı
HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.